Dürr bricht im Chart nach oben aus - Auftragslage beflügelt

Huta schrieb 30.08.24, 12:13

Guten Tag !



Was die Charttechnik angeht, muss ich passen - da kenne ich mich absolut nicht aus.



Zum KGV vielleicht noch die Anmerkung, dass Dürr in diesem Jahr darunter leidet, dass man die Tochter HOMAG deutlich verschlanken und mehr auf Effizienz trimmen muss. Diese hatte sehr lange von der Möbelkonjunktur vor allem in China profitiert, Die ist nun vorbei und Dürr muss die Strukturen nun anpassen (und das kostet Marge)-

Insgesamt habe ich den Eindruck, dass man bei Dürr zunehmen daran geht, die Beteiligungen auf Effizienz zu trimmen (okay, man kann sagen, dass das auch Zeit wird). Man verschlankt die Struktur, will zwei "Divisions" zusammenlegen und überlegt, sich von der Umweltsparte zu trennen. Insgesamt hat der Konzern das Ziel ausgegeben, bis 2030 im Umsatz um 5-6% jährlich zu wachsen und in 2030 bei über 6 Mrd Euro rauszukommen. Ab 2026/2027 will man dabei eine Ebitmarge vor Sondereffekten in Höhe von 8% erreichen. Eigentlich sollten diese 8% schon in 2024 erreicht werden, aber da hat die deutliche Krise in der Möbelindustrie einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Nur zum Vergleich - und damit auchzur Einordnung des aktuellen EpS und damit KGV: In 2023 hat Dürr bei einem Umsatz von 4,6 Mrd Euro eine Ebitmarge von 6 % erreicht - da wäre also eine recht deutliche Verbesserung in den nächsten Jahren möglich - 8% von 6 Mrd wären 480 Mio Euro Ebit - sehr deutlich mehr als für 2023 ausgewiesen ( 280 Mio Euro).



Wenn man also längerfristig investiert sein möchte, jedenfalls in meinen Augen interessante Einstiegskurse im Moment. Strategisch finde ich die Sparte Automation zudem besonders interessant, denn grade angesichts der Lohnkosten und des Facharbeitermangels werden viele Unternehmen nicht daran vorbeikommen, ihre Produktionsprozesse zu automatisieren...



Wie immer natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung.