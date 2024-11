Bauzinsen in den kommenden vier Wochen voraussichtlich auf gleichbleibendem Niveau

München (ots) -



- Prognose: Die Mehrheit des Interhyp-Banken-Panels prognostiziert langfristig

steigende Zinsen

- Exkurs 100-Prozent-Finanzierungen: Für wen eignen sie sich? Welche

Voraussetzungen sollten Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer erfüllen?



Die Bauzinsen für Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit sind aktuell auf einem

attraktiven Niveau. Experten gehen davon aus, dass sie mittel- bis langfristig

auch wieder anziehen könnten. Die derzeit gute Zinslage lässt die Nachfrage nach

Wohneigentum steigen. Auch 100-Prozent-Finanzierungen sind gefragt.





Bauzinsen pendeln um den Wert von 3,3 Prozent - könnten im neuen Jahr aberansteigen"Nach einem leichten Anstieg Mitte Oktober bewegen sich die Zinsen für10-jährige Darlehen jetzt wieder um den bisherigen Jahrestiefstwert von rund 3,3Prozent", sagt Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin der Interhyp Gruppe. "Das isteine sehr gute Situation für Kaufinteressierte mit einer konkreten Immobilie ander Hand. Ich empfehle, aktiv in die Preisverhandlungen zu gehen und dasKaufvorhaben, wenn möglich, zu den momentan guten Bedingungen vor Jahresendeabzuschließen. Im neuen Jahr könnten sich die Zinsen auch wieder der4-Prozent-Marke nähern."Die knappe Mehrheit des monatlichen Interhyp-Banken-Panels prognostiziert fürden Zeitraum von einem halben bis zu einem Jahr steigende Bauzinsen."Die Wende von der Zinswende der EZB hat die Kapitalmarktzinsen erst einmal nachunten gedrückt. Allerdings scheinen die Finanzmärkte etwas über das Zielhinausgeschossen zu sein. In den kommenden Wochen sollte sichherauskristallisieren, dass die EZB die Geldpolitik zwar lockert, aber nicht soweit, wie die Märkte das aktuell denken. Daher sollte der Kapitalmarktzins inden kommenden Wochen wieder leicht ansteigen", sagt Carsten Brzeski,Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich der ING.Eine genauere Prognose für die Entwicklung der Bauzinsen sei aber derzeitschwierig, heißt es aus dem Panel. "Eine schwächelnde Wirtschaft und eine hoheKerninflation könnten dazu führen, dass die EZB in Zukunft vorsichtiger agiert.Daher hat die EZB auch bei der jüngsten Zinssenkung im Oktober 2024 vermieden,einen bestimmten Zinspfad festzulegen", so ein Experte.100-Prozent-Finanzierungen: Das sollten Kaufinteressierte wissenKönnen Immobilienkäufer mindestens die Kaufnebenkosten (Kosten für Makler,Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Eintragung im Grundbuch) durch Eigenkapitalabdecken, spricht man von einer 100-Prozent-Finanzierung. Je wenigerEigenkapital vorhanden ist, desto höher ist in der Regel der Zinssatz. Die Bankpreist das Risiko mit ein, im Fall einer Zwangsverwertung nicht mehr den