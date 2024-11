Adcore erwartet nächste Wachstumswelle

Digitales Marketing gehört zu den Wirtschaftszweigen, die in den letzten Jahren besonders stark gewachsen sind. Mit seinen unterschiedlichen Akteuren, Formaten, technischen und kreativen Lösungen bildet das Segment ein vielfältiges und facettenreiches Ökosystem. Bei Adcore, einem führenden Anbieter von KI-gestützten Anwendungen zur Optimierung digitaler Werbe- und Marketingaktivitäten, geht man davon aus, dass sich die Branche auch in den kommenden Jahren dynamisch entwickeln wird. „Das Potenzial des digitalen Marketings ist noch lange nicht ausgeschöpft. Neue Trends und Technologien wie Social Commerce, Künstliche Intelligenz oder Connected TV werden das Wachstum weiter vorantreiben“, sagt Omri Brill, CEO von Adcore. Er bezieht sich dabei auf eine Studie des Marktforschungsunternehmens Market.us. Demnach wird sich das weltweite Marktvolumen für digitales Marketing in den nächsten zehn Jahren fast vervierfachen – von 336 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 1.310 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033.