ZDK fordert Kraftanstrengung zur CO2-Bereinigung des Pkw-Bestands

Berlin (ots) - Das Deutsche Kfz-Gewerbe setzt sich für nachhaltige, individuelle

Mobilität ein und wird daher auch weiterhin mit Nachdruck für Lösungen werben,

die sowohl klimawirksam als auch sozial verträglich sind und für die Betroffenen

wirtschaftlich tragbar bleiben. Diesem Maßstab werden eine Reihe von Punkten aus

dem heute von einem Expertengremium des Bundesverkehrsministeriums (BMDV)

veröffentlichten Maßnahmenkatalogs

(https://expertenbeirat-klimamobilitaet.de/home/veroeffentlichungen) zur

Dekarbonisierung der Pkw-Bestandsflotte leider nicht gerecht.



"Einige der vom Expertenbeirat Klimaschutz in der Mobilität (EKM)

vorgeschlagenen Instrumente lassen Akzeptanz, soziale Verträglichkeit und die

wirtschaftlichen Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher außer Acht", sagt

Dr. Kurt-Christian Scheel, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches

Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). "Diese Perspektive ist aus unserer Sicht jedoch

essenziell, um einen fairen und nachhaltigen Übergang zu einer klimafreundlichen

Mobilität zu gewährleisten und die Menschen mitzunehmen."





Kritisch sieht der ZDK vor allem die Vorschläge zur Abwrackprämie für alteVerbrennerfahrzeuge, zum generellen Tempolimit auf Autobahnen und Landstraßensowie Null-Emissionszonen in Innenstädten und eine Erhöhung der Kfz-Steuer aufAltfahrzeuge.Maßnahmen, die einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen in ihrer Mobilitäteinschränken, sind genauso wenig nachhaltig wie Abwrackprämien und pauschaleVerkehrsbeschränkungen ohne Rücksicht auf die lokale Situation.Der ZDK befürwortet vielmehr situationsabhängige, dynamische Lösungen bei derGestaltung von Fahrgeschwindigkeiten, zumindest auf Autobahnen.Außerdem befürwortet das Deutsche Kfz-Gewerbe den Markthochlauf von nachhaltigenKraftstoffen als einen wirksamen Hebel, um die Dekarbonisierung derBestandsflotte voranzutreiben. Eine ambitionierte nationale Umsetzung der REDIII, wie vom EKM vorgeschlagen, kann einen solchen Hebel bilden. Hierzu sindjedoch Impulse seitens der Politik erforderlich, um Investitionen in dieProduktion und den Einsatz von regenerativen Kraftstoffen zu forcieren.