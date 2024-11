Altersvorsorgedepot – kein Spielball der Politik

Das Ende der Ampel überrascht nicht, aber der Zeitpunkt kam dann doch unerwartet. Nur wenige Stunden nachdem Donald Trump seinen Sieg feiern durfte, leitet Olaf Scholz das vermutliche Ende seiner Kanzlerschaft ein. Damit geraten auch ausstehende Gesetzesvorhaben ins Stocken. Für Sparer ist hier besonders das Altersvorsorgedepot zu nennen. Wir stellen dazu die Pressemitteilung von Thomas Soltau, Vorstand Smartbroker AG, vor:

„Das geplante Altersvorsorgedepot darf nicht zum Spielball der Politik werden Nach dem Ausscheiden von Christian Lindner droht das geplante Altersvorsorgedepot ins Stocken zu geraten. Doch das dürfen, nein, können wir uns nicht leisten. Der Gesetzesentwurf, der ursprünglich noch im November beschlossen werden sollte, ermöglicht Millionen von Bürger, durch langfristige Kapitalmarktinvestitionen attraktive Renditen für ihre Altersvorsorge zu erzielen. Jedes Jahr Verzögerung kostet Milliarden – durch verpasste Zinseszins-Effekte und wachsende Belastungen für künftige Steuerzahler.

Jörg Kukies steht als neuer Finanzminister in der Pflicht, dieses wichtige Reformprojekt nun entschlossen voranzutreiben. Er ist tief in der Materie, und ihm ist zuzutrauen, das Gesetz trotz Widerständen innerhalb der Koalition durch den Bundestag zu bringen. Die Ampelparteien haben sich bereits auf dieses Konzept geeinigt – jetzt darf es nicht am parteipolitischen Tauziehen scheitern.

Deutschland kann und darf nicht länger warten. Seit Jahrzehnten wird die Altersvorsorge immer wieder verschoben, weil andere Themen scheinbar wichtiger erscheinen. Doch die finanziellen Folgen werden sich bald deutlich zeigen. Ein zukunftsfähiges Altersvorsorgekonzept ist unverzichtbar für die Generationen von heute – und die von morgen. Mein Appell an Jörg Kukies: Setzen Sie das Altersvorsorgedepot jetzt um! Die Zeit drängt.“

Thomas Soltau, Vorstand Smartbroker AG und Mitglied im Digital Finance Forum des Bundesfinanzministeriums, am 07.11.2024