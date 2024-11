STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Robinhood Markets (WKN MJ3UX8) Ein überraschender Umsatzanstieg in der US-Wahlnacht gibt der Trading-Plattform Robinhood Auftrieb. Dank des Übernachthandels, den Robinhood seit vergangenem Jahr außerhalb regulärer Handelszeiten ermöglicht, wurden über 400 Millionen wahlbezogene Kontrakte gehandelt. Für Robinhood ein großer Erfolg, da pro Kontrakt eine Gebühr von einem Cent an den Trading-Anbieter fließt. Diese Entwicklungen ließen die Aktie der Handelsplattform gestern auf ein neues Jahreshoch von 30,06 US-Dollar steigen. Stuttgarter Anleger nutzen die Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen und verkaufen einen Call-Optionsschein auf Robinhood. 2. Call-Optionsschein auf Coinbase (WKN VD3N2K)

Coinbase verzeichnete im vergangenen Quartal ein kräftiges Wachstum, begünstigt durch die erhöhte Nachfrage nach Kryptowährungen und die Einführung von ETFs auf Bitcoin und Ethereum. Der Wahlsieg Donald Trumps könnte weiteren Auftrieb bringen, da er eine nationale Bitcoin-Reserve plant. Die Papiere der Krypto-Börse stiegen nach der Wahl um 15 % auf 254,31 US-Dollar. An der Euwax wird dieser Anstieg zur Gewinnmitnahme genutzt, ein Call-Optionsschein auf Coinbase wird verkauft. 3. Knock-out-Call auf Evotec (WKN DQ886Y)

Beim Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec lässt der erhoffte Aufschwung weiter auf sich warten. Im vergangenen Quartal ging der Umsatz der Hamburger erneut zurück, und die Kosten für den laufenden Umbau trieben das angeschlagene Unternehmen noch tiefer in die roten Zahlen. Die im Sommer gesenkten Jahresziele rücken damit in die Ferne, das Management glaubt dennoch an die Erreichung und behält die Ziele weiter im Blick. Diese Nachrichten kamen am Markt nicht gut an, die Evotec-Aktie knickte am Mittwoch um über 15 % ein. Heute zeigen die Papiere eine Gegenreaktion, es geht um 10,5 % auf 7,85 Euro nach oben. Die hohe Volatilität lässt Knock-out-Anleger einen Call auf Evotec rege handeln.

Euwax Sentiment Index

Die Politik bestimmt auch heute das Geschehen auf dem Börsenparkett. Nachdem der Ausgang der US-Wahl am gestrigen Handelstag für Bewegung im DAX gesorgt hatte, reagieren die Anleger heute auf das Aus der Ampel-Regierung. Der DAX klettert um 1,1 % auf 19.245 Punkte. Der Stimmungsindikator Euwax Sentiment bleibt dagegen fast durchgängig im negativen Bereich, derzeit zeigt er -26 Punkte an.

Börse Stuttgart auf Youtube

Albert Warnecke: "Ganz egal welchen ETF du kaufst, wenn..." - Die ETF-Strategie für alle? Darum geht's im Video: In dieser Folge der ETP-Themenwoche 2024 sprechen Albert Warnecke (Finanzwesir) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer, Boerse Stuttgart Group) über die Basics des ETF-Investierens und zeigen, wie eine einfache Anlagestrategie für alle geeignet sein kann - selbst mit wenig Zeit oder Finanzinteresse. Die beiden diskutieren Sparpläne, langfristige Strategien, die Kostenquote und die Rolle persönlicher Entscheidungen für die finanzielle Performance. Sie beleuchten die Entwicklung der Unternehmenslandschaft, die Lebensdauer von Aktien und geben Tipps zum Umgang mit Steuern und Marktverhalten. Perfekt für Einsteiger und alle, die langfristig investieren möchten!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YE5NB3ORUP8

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)