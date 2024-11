Plus 8 Prozent: Der DAX-Tagessieger nimmt das Rekordhoch ins Visier

Die Aktien des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials setzen sich am Donnerstag mit einem Plus von knapp 8 Prozent an die DAX-Spitze und nähern sich damit ihrem Rekordhoch von über 120 Euro aus dem Jahr 2007. Eine solide Quartalsbilanz und eine leicht optimistischere Jahresprognose sorgten für Rückenwind bei Anlegern.

Das Unternehmen profitierte insbesondere von starken Ergebnissen in Nordamerika sowie einem konsequenten Kostenmanagement, wodurch rückläufige Absatzmengen kompensiert und die Profitabilität gesteigert werden konnten. Für das laufende Jahr hob Heidelberg Materials die untere Grenze seiner Gewinnprognose an, was Analysten als Zeichen von Zuversicht werten.