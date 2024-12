Fairfax India: Chancen im indischen Wachstumsmarkt

Auch wenn erste Fortschritte erkennbar sind, steckt der indische Aufschwung noch in den Kinderschuhen, und das zukünftige Potenzial dieses bevölkerungsreichsten Landes der Welt ist nach wie vor riesig. Nicht wenige Beobachter gehen davon aus, dass der Subkontinent auf viele Jahre hinaus der wachstumsstärkste Markt der Welt sein wird.

Von der Indieneuphorie hat die Gesellschaft Fairfax India aber bisher nicht allzu viel mitbekommen. Zwar konnte der Net Asset Value im Schnitt um 10 Prozent pro Jahr gesteigert werden, der Aktienkurs wollte aber bisher noch nicht so richtig mitziehen, was zu einem Discount von über 50 Prozent auf den inneren Wert der Beteiligungen geführt hat.

Sollte der geplante Börsengang der wichtigsten Beteiligung Bangalore Airport bald konkreter werden, könnte sich dies aber schnell ändern: Dann dürfte die Börse die Diskrepanz zwischen Markt- und Buchwert der Beteiligung aufdecken und die ganze Beteiligungsgesellschaft auf ein neues Level heben. Dabei decken die bilanzierten 1,6 Milliarden USD für den 65 Prozent-igen Anteil am Bangalore Airport schon jetzt 80 Prozent der Marktkapitalisierung ab.

Zahlreiche weitere Geschäftsfelder aus den Bereichen Logistik, Industrie und Finanzen bekommt man über Fairfax India praktisch umsonst dazu. Die Erfolgsbilanz des Gründers, kombiniert mit der günstigen Bewertung, einer stimmigen volkswirtschaftlichen Rahmenstory und einem absehbaren Katalysator, ergeben hier eine interessante Investmentthese.

Autor: Thomas Steinhauser

Neugierig geworden? Den kompletten und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 11/2024.

Die Fairfax Financial Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.340EUR auf Tradegate (27. Dezember 2024, 12:23 Uhr) gehandelt.





6 Richtige für 2025 Aktien mit Nvidia- und Super Micro Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!