RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe wie erwartet abgeschnitten und den Wachstumsausblick für den Bruttowarenwert (GMV) nach oben hin eingeengt, während er beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) nun mit dem unteren Ende der Zielspanne rechne, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim Barmittelzufluss liege die Konsensschätzung am oberen Ende der Zielspanne. Die Expertin sieht das Unternehmen weiter gut positioniert und die Aktie günstig bewertet./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2024 / 02:00 / EDT