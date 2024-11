Newcore Gold ernennt Alan Pangbourne zum strategischen Berater

Alan Pangbourne kann mehr als 35 Jahre Erfahrung im Management und in leitenden Funktionen im Bergbausektor vorweisen. Zudem verfügt er über Branchenkenntnisse in den Bereichen Betrieb, Technik und Entwicklung von Großprojekten sowie eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei M&A. Zuletzt war er von Januar 2020 bis zum Verkauf an Zijin Mining Group Co., Ltd. im August 2020 President und CEO von Guyana Goldfields Inc. Seine umfassenden Erfahrungen in der Branche sammelte Herr Pangbourne unter anderem als Chief Operating Officer von SSR Mining Inc. und Vice President Projects South America von Kinross Gold Corporation. Davor war er 15 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen bei BHP Billiton Ltd. tätig, unter anderem als President und Chief Operating Officer von Nickel Americas, als Projects Director für die Uranabteilung von BHP (einschließlich der Olympic Dam Expansion) und als Project Manager für das Kupferprojekt Spence von BHP in Chile. Außerdem war er General Manager eines Ingenieurbüros, das auf Goldhaufenlaugungs- und Carbon-in-Pulp-Anlagen spezialisiert ist. Herr Pangbourne hat einen Bachelor of Applied Science (Extractive Metallurgy) und ein Diplom in Mineral Processing von der Western Australia School of Mines.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, erklärt: „Wir freuen uns sehr, Alan als strategischen Berater in unserem Team begrüßen zu dürfen. Alans umfangreiche Branchenerfahrungen, wie etwa seine Erfahrung in der Errichtung und dem Betrieb von Minen sowie seine Kenntnisse der Haufenlaugung, werden für uns im Zuge des Ausbaus unseres Goldprojekts Enchi in Richtung einer Vormachbarkeitsstudie von unschätzbarem Wert sein. Mit den laufenden Bohrungen vor Ort und den Fortschritten, die wir bei den kostengünstigen Erschließungsarbeiten zur Risikominderung erzielen, sehen wir einem arbeitsreichen Jahr entgegen, in dem wir das beträchtliche Potenzial unseres bezirksweiten Goldprojekts Enchi in Ghana weiter unter Beweis stellen werden.“

