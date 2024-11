BIKE24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: BIKE24 Holding AG

ISIN: DE000A3CQ7F4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.11.2024

Kursziel: 2,60 EUR (zuvor: 2,80 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Solide Entwicklung in Q3 im Rahmen der Erwartungen - Bestandsreduktion treibt positiven Free Cash Flow



BIKE24 hat gestern die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und am Nachmittag einen Conference Call abgehalten, in dem die Guidance für 2024 bestätigt und hinsichtlich des Umsatzes auf das untere Ende der Bandbreite konkretisiert wurde.



[Tabelle]



Der Umsatz von 62,9 Mio. EUR konnte im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreswert leicht zulegen (+2,9% yoy) und erreichte damit nahezu unsere Erwartung für Q3. Positiv hervorzuheben ist, dass neben der DACH-Region (+2,7% yoy) auch die lokalisierten Märkte (+6,4% yoy) und das übrige Europa (+12,5% yoy) zum Wachstum beitrugen, während lediglich die übrigen Länder (-36,1% yoy) auch aufgrund von negativen Währungseffekten erneut einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichneten. Besonders erfreulich ist die Entwicklung in den lokalisierten Märkten, da die Marketingausgaben in Q3 mit 0,7 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorquartals lagen, in dem das Wachstum für diese Märkte noch deutlich negativ war (-8,0 %). Dies deutet auf eine allmähliche Marktstabilisierung hin, was für den Ausblick auf die Saison 2025 vorteilhaft sein dürfte.



In Bezug auf die Produktkategorien zeigte sich erneut eine stärkere Entwicklung bei den Kompletträdern mit einem Wachstum von 6,0 % yoy im Vergleich zum Bereich PAC (+2,0% yoy). Im Conference Call verwies das Management jedoch auf einen derzeit spürbar erhöhten Preisdruck in dieser Produktkategorie, der vor allem auf die weiterhin hohen Lagerbestände im stationären Handel zurückzuführen sei. Dies erklärt auch die etwas schwächere als von uns erwartete Entwicklung der Rohertragsmarge.

Der inflationsbedingte Anstieg der Personalkosten sowie höhere sonstige Aufwendungen, die durch Sondereffekte wie die SAP-Implementierung geprägt waren, verhinderten zwar eine Verbesserung des berichteten EBITDA gegenüber dem Vorjahreswert, lagen jedoch insgesamt leicht unter unseren Erwartungen. Dies erklärt die positive Abweichung gegenüber unserer EBITDA-Schätzung. Auch der Free Cash Flow war mit 6,1 Mio. EUR in Q3 erneut deutlich positiv und zeigte mit 12,7 Mio. EUR im Neunmonatszeitraum eine nochmals verbesserte Performance in Q3.



Prognoseanpassung: Angesichts der besser als erwarteten Entwicklung in Q3 sowie einer Reduktion unserer Investitionserwartungen für 2025 haben wir unsere Free Cash Flow-Prognose für 2024 und 2025 erhöht. Gleichzeitig erwarten wir für 2025 eine deutlich stärkere Saison als im laufenden Jahr, allerdings weiterhin unter schwierigen Rahmenbedingungen. So geht eine kürzlich veröffentlichte Studie von Roland Berger davon aus, dass rund 70 Prozent der Befragten aus der europäischen Fahrradindustrie mit einem erneuten Volumen- bzw. Umsatzrückgang für 2025 rechnen. Obwohl die Studie auf Basis von ZIV- und Conebi-Daten einen Umsatzanstieg von rund 5 % in Europa prognostiziert, erscheint diese Einschätzung im Hinblick auf die Aussagen der Befragten optimistisch. Entsprechend haben wir unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen für 2025 ff. nach unten korrigiert.

Fazit: Der Markt zeigt in einigen Teilen Anzeichen einer Stabilisierung, bleibt jedoch insgesamt anspruchsvoll. Vor diesem Hintergrund bewerten wir die Entwicklung von BIKE24 weiterhin als äußerst positiv. Die insgesamt deutlich verbesserte Ausgangslage des Unternehmens und der stabilere Markt sollten dazu beitragen, aus der BlackweekNachfrage in diesem Jahr wieder einen positiven Effekt zu erzielen und nach langer Zeit in Q4 erneut zweistellige Wachstumsraten zu erreichen. Auch das erste Halbjahr sollte aufgrund der schwachen Vorjahresbasis den derzeit positiven Trend fortsetzen und den Investmentcase stützen. Zusammen mit der erwarteten Refinanzierung in Q1 sollte dies der Aktie zusätzlichen Schub verleihen. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 2,60 EUR (zuvor: 2,80 EUR).



2025095 07.11.2024 CET/CEST



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bike24 Holding Aktie Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 1,395 auf Tradegate (07. November 2024, 11:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bike24 Holding Aktie um +6,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %. Die Marktkapitalisierung von Bike24 Holding bezifferte sich zuletzt auf 59,18 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,1429Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000Euro was eine Bandbreite von +49,81 %/+124,72 % bedeutet.



