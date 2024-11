Accelleron Industries: Antrieb durch die Dekarbonisierung

Accelleron Industries ist ein Schweizer Hersteller von Abgasturboladern für Dieselgroßmotoren. Das junge Unternehmen entstand vor zwei Jahren aus der Abspaltung (Carve-Out) aus dem ABB-Konzern. Seit dem 3. Oktober 2022 sind die Anteilsscheine der Accelleron Industries an der Börse notiert und haben seit dem einen wahren Höhenflug auf das Parkett gelegt. Die zu 21 Franken ausgegebenen Aktien sind mit rund 47 Franken heute bereits mehr als doppelt so teuer.

Heute beschäftigt Accelleron Industries an rund 100 Standorten weltweit etwa 2.500 Mitarbeiter in 50 Ländern und kommt auf einen Börsenwert von rund 4,36 Mrd. Schweizer Franken. Der Turbolader-Spezialist profitiert direkt vom Plan der Dekarbonisierung der Schifffahrt. Denn ob Wasserstoff, grüne Alternativen oder doch herkömmlicher Diesel und Erdgas (LNG) künftig die Ozeanriesen antreiben – Accellerons Turbolader kommen mit allem zurecht. Dienten die Turbolader früher primär dazu, die Leistung der Motoren zu steigern, zählt bei der Energiewende etwas anderes: Effizienz beim Verbrauch. Schon heute muss ein Turbolader nicht nur mit mehreren Kraftstoffen umgehen können, sondern auch den Verbrauch möglichst reduzieren. Die alternativen Brennstoffe sind teuer, knapp und auch in anderen Branchen gefragt, die sich mit der Dekarbonisierung schwertun, zum Beispiel in der Schwerindustrie. Die Turbolader des Marktführers Accelleron werden auf dem ersten Autofrachter eingesetzt, der mit Methanolantrieb ausgerüstet sein wird. Accellrons Geschäft wächst schnell. Während der vergangenen drei Jahre zog der Konzernumsatz um durchschnittlich rund 43% p.a. von 691,6 auf 822,1 Mio. Franken an.

Handelsschifffahrt als Treiber

Der größte Treiber für den jüngsten Umsatzsprung im vergangenen Jahr war übrigens die Handelsschifffahrt. Doch Turbolader werden auch an Land gebraucht, beispielsweise für Notstromaggregate, die in Kraftwerken oder auch in Datenzentren zum Einsatz kommen. So zog im vergangenen Jahr das Geschäft mit Gaskompressionsanlagen, die für den Betrieb von Pipeline benötigt werden, in den USA stark an. Solch große Umsatzsprünge dürften in Zukunft kaum zu erwarten sein. Rund 75% des Konzernumsatzes macht Accelleron mit Wartung & Service. Da die Turbolader rund 30 Jahre in Betrieb sind, entsteht hier ein zuverlässiger und stabiler Umsatzstrom.

Wachstumspotenzial bei der Dekarbonisierung

Neues Wachstumspotential bietet dagegen das digitale Beratungsgeschäft zur Dekarbonisierung der Schifffahrt. Um dieses zu heben, hat Accelleron im August die kanadische Firma True North Marine – einen Spezialisten für Wetter-Routing und Reiseoptimierung – erworben. Durch diese Übernahme erweitern die Schweizer ihren digitalen Kundenstamm auf 3.000 Schiffe und festigen zugleich die Kundenbindung. Die neuen Synergien aus der Übernahme dürften der Kundschaft helfen, ihre globale Flottenplanung zu optimieren, Kraftstoff und Geld zu sparen und so Emissionen zu reduzieren.

Aus fundamentaler Sicht erscheint die Accelleron-Aktie mit einem KGV um 24 zwar nicht günstig. Doch angesichts des hochprofitablen und stabilen Geschäfts (EBITA-Marge: ca.25%) dürfte hier das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Langfristig orientierte Anleger kaufen erste Stücke und nutzen schwache Börsentage und mögliche Kursrücksetzer in den Bereich um 44 Franken zum Ausbau ihrer Investments.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.