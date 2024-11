Spekulationen über Übernahme von Stahlkonzern Salzgitter

Übernahmepoker um Salzgitter. Zu Wochenbeginn sorgte der zweitgrößte Aktionär der Salzgitter AG, die GP Günter Papenburg KG, für Wirbel bei dem Stahlkonzern. Papenburg kündigte an, dass zusammen mit der TSR Recycling KG eine Übernahme von Salzgitter geprüft wird. Allein diese Ankündigung hob den Aktienkurs um in der Spitze fast 40% auf 19,54 Euro nach oben.

Zu erfüllende Quote

Eine mögliche Übernahme, ein konkretes Angebot Seitens GP Papenburg steht noch aus. Es setzt jedoch eine Quote von 45% plus 1 Aktie voraus. Um diese Quote zu erreichen, kommt es vor allem auf den Übernahmepreis an. Ein solcher Preis dürfte deutlich über dem aktuellen Marktpreis liegen, denn trotz des jüngsten Kursanstiegs haben Salzgitter-Aktien allein seit Jahresbeginn rund 32% verloren.

Empfehlung: Viele Aktionäre sind zu hohen Preisen eingestiegen und werden nicht auf dem jetzigen Niveau verkaufen wollen. Kommt ein konkretes Übernahmeangebot, wird die Aktie nochmal anziehen.

