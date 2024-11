Game Changer Tansanisches Bergbauamt überträgt Imwelo-Bergbaulizenz an Lake Victoria Gold! Mit Wirkung vom 30. Oktober 2024 hat die tansanische Bergbaukommission die Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz („ML“) an Tembo Gold Tanzania Limited, einer 100prozentigen Tochter von Lake Victoria Gold Ltd. (TSX-V: LVG; FRA: E1K), bewilligt. …