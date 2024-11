Delivery Hero rechnet mit Millionen an Barmitteln - Aktie steigt

BERLIN (dpa-AFX) - Delivery Hero will noch in diesem Jahr Millionen an freien Barmitteln anhäufen. Statt eines "positiven" Betrages hält die neue Interims-Finanzchefin Marie-Anne Popp nun bis zu 100 Millionen Euro Free Cashflow für möglich - und das, obwohl nur noch das untere Ende der selbstgesteckten Gewinnspanne (Ebitda) zu schaffen sei. Im dritten Quartal legte der Konzern weiter zu - allerdings erwies sich die wichtigste Region Asien erneut als Bremsklotz. An der Börse zeigten sich Anleger zunächst uneins, am frühen Nachmittag notierte die Aktie aber dann mehr als ein ein Prozent höher.

Auch für den bisherigen Jahresverlauf steht Delivery Hero als klarer Gewinner an der Börse fest: So hat das Papier seit dem Jahreswechsel um rund 55 Prozent an Wert zugelegt. Längerfristige Anleger haben allerdings das Nachsehen, denn vor allem in der Corona-Pandemie hatte sich die Aktie überproportional verteuert. Zu dem Zeitpunkt wurden Restaurants geschlossen und Menschen durften nicht ausgehen. Die Anleger kauften entsprechend die Papiere in der Hoffnung, dass sich das Bestellverhalten der Menschen zugunsten der Online-Anbieter ändert. Mit dem Ende der Pandemie verflog dann aber die Begeisterung, auch für Lieferdienste wie Just Eat Takeaway oder den Kochboxen-Versender Hellofresh .