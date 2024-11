Vortex Energys Zusammenarbeit mit der University of Alberta erhält MITACS/NSERC-Fördermittel in Höhe von 1,08 Mio. $

Das Projekt „Field Trial of Hydrogen Storage in Canadian Domal and Bedded Salts“ wurde nun mit insgesamt 2,28 Mio. $ an nicht verwässernden Mitteln von Alberta Innovates, NRCan, NSERC und MITACS ausgestattet

Vancouver, B.C., 6. November 2024 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Zusammenarbeit mit der University of Alberta („UofA“) im Rahmen des Forschungsprojekts mit dem Titel „Assessing and optimizing hydrogen storage in Canadian domal and bedded salts“ zusätzliche Fördermittel erhalten hat. Ziel des Forschungsprojekts ist die Verbesserung der Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit der Speicherung von Wasserstoff in den geologischen Formationen Kanadas.

Dem Forschungsprojekt wurden Mittel vom Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada („NSERC“) über die Alliance Missions Grants for Critical Minerals Research bereitgestellt. NSERC hat eine Finanzierung in Höhe von 720.000 $ über einen Zeitraum von vier Jahren zugesagt, der am 15. Oktober 2024 beginnt. Das Forschungsprojekt hat zudem von MITACS Accelerate Finanzmittel in Höhe von insgesamt 360.000 $ erhalten, die zur Deckung der Gehälter von Praktikanten und Studenten, die an dem Forschungsprojekt beteiligt sind, verwendet werden sollen. Vortex wird eng mit dem UofA-Team zusammenarbeiten und Felddaten, Proben und Personal zur Verfügung stellen sowie regelmäßige Besuche auf seinem Konzessionsgebiet in der Provinz Neufundland und Labrador ermöglichen.

„Wir freuen uns, mit dieser wichtigen Forschungsarbeit fortzufahren, da wir glauben, dass sie das Potenzial hat, sicherere und effizientere Wasserstoffspeicheroptionen in Kanada zu erschließen“, so Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy. „Durch die Unterstützung dieses Projekts hofft Vortex, die Entwicklung einer nachhaltigen Energieinfrastruktur zu fördern, die den Weg für skalierbare, langfristige Energielösungen ebnen kann, die wiederum zu Kanadas sauberer Energiezukunft beitragen können.“

Dr. Hassan Dehghanpour, Professor und Co-Director an der School of Petroleum Engineering und Senior Research Chair in Subsurface Energy Systems an der University of Alberta, sagt dazu: „Die Partnerschaft zwischen der UofA, Fördereinrichtungen des Bundes und der Provinzen und Industriepartnern in ganz Kanada fördert ein Klima der Zusammenarbeit bei der Ausbildung von hochqualifiziertem Personal und der Weiterentwicklung der Wasserstoffspeicherwissenschaft und -technologie vom Labor- zum Feldmaßstab.“