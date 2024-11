Süss Microtec: Deutschlands Halbleiter-Perle nach Zahlen unter Druck

Von wegen Gebühren-Schock! Unser Knaller-Deal Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Eröffnen Sie vom 28.10.2024 bis zum 10.11.2024 ein gebührenfreies Depot bei SMARTBROKER+ und handeln Sie 90 Tage ohne Ordergebühren*. So günstig war SMARTBROKER+ noch nie! Das neue Tagesgeldkonto gibt’s on top mit einem variablen Zinssatz von aktuell 3 % für Guthaben bis 100.000 Euro. Jetzt ausprobieren.

Einziger Wermutstropfen bleibt der Auftragseingang, der um 18,4 Prozent auf 84 Millionen Euro sank und damit unter dem durchschnittlichen Neugeschäft der vorherigen Quartale lag. Vorstandschef Burkhardt Frick führte diesen Rückgang auf eine Normalisierung der Nachfrage aus China zurück, während das Geschäft außerhalb Chinas an Dynamik gewann.

Die Reaktion der Anleger fiel dennoch negativ aus: Die Aktie verlor bis zum Mittag rund sechs Prozent, konnte die Verluste später auf rund 4 Prozent eingrenzen. In den letzten vier Wochen haben Anleger fast 25 Prozent an Kursverlusten hinnehmen müssen. Seit Jahresanfang steht immer noch ein dickes Plus von 88 Prozent zu Buche. In den letzten 12 Monaten sieht es sogar noch besser aus. In diesem Zeitraum konnte sich die Aktie sogar verdreifachen.

Analysten von Jefferies und Warburg bezeichneten den Rückgang des Auftragseingangs als "enttäuschend". Beide halten dennoch an ihrer Kaufempfehlung fest. Warburg sieht den fairen Wert für die Chip-Aktie bei 68 Euro.

Und auch Jefferies-Analystin Olivia Honychurch bleibt zuversichtlich und erwartet Stabilität und gute Sichtbarkeit bis ins Jahr 2025. Die Analysten bleibt bei ihrem Mega-Kursziel von 87 Euro - das würde nach dem Kursrutsch am Donnerstag noch ein Potenzial von über 60 Prozent für die Aktie bedeuten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,55 % und einem Kurs von 52,40EUR auf Tradegate (07. November 2024, 14:54 Uhr) gehandelt.