Emissionen zum Erreichen von Klimazielen noch zu hoch

Die für 80 Prozent des Treibhausgasausstoßes verantwortlichen Länder erreichen demnach bis 2030 voraussichtlich nur eine Verringerung um 14 Prozent, während eine Senkung um weltweit 43 Prozent notwendig wäre, um eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad zu erreichen. "Um beim Übergang zur CO2-Neutralität wirklich voranzukommen, brauchen wir nicht nur ehrgeizigere Minderungsziele, sondern auch eine wirksame Umsetzung", sagte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann in Paris.

Klimaschutz kommt nicht schnell genug voran



Der OECD-Bericht zeigt auch die Verlangsamung der öffentlichen Maßnahmen gegen den Klimawandel in den Ländern auf, die fast zwei Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen produzieren. Der Trend lege nahe, dass die Umsetzung der Maßnahmen so stark verzögert werden könnte, dass selbst die derzeitigen bescheidenen Ziele zur Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 nicht erreicht werden könnten, hieß es.

Während das Jahr 2024 neue Rekorde in Bezug auf die globale Erwärmung aufstelle, seien die negativen Auswirkungen des Temperaturanstiegs, der Veränderungen des Wasserkreislaufs und anderer klimatischer Unwägbarkeiten auf die Nahrungsmittelsysteme bereits sichtbar, da die Anbauflächen zunehmend von Dürren bedroht seien, so die OECD. Hitzewellen, Waldbrände, Überschwemmungen und Wirbelstürme zerstörten Lebensgrundlagen, während ein immer größerer Teil der Bevölkerung extremen Temperaturen ausgesetzt sei.

Energieeffizienz muss noch steigen



Die ebenfalls in Paris ansässige Internationale Energieagentur (IEA) mahnte unterdessen mehr Fortschritt bei der Steigerung der Energieeffizienz an. Dieser liegt laut einer IEA-Studie 2024 nur noch halb so hoch wie im Zeitraum von 2010 bis 2019 und damit weit unter den bis 2030 gesteckten Zielen. "Glücklicherweise sind die politischen Maßnahmen und Technologien zur Beschleunigung des Effizienzfortschritts heute ohne weiteres verfügbar, und viele Regierungen unternehmen wichtige Schritte nach vorn", sagte IEA-Direktor Fatih Birol. "Wir hoffen nun auf schnellere und stärkere politische Reaktionen auf der ganzen Welt."/evs/DP/jha