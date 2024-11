ein Wendepunkt bei der Überwindung des GLP-1-bedingten Muskelabbaus

Fettabbau und Erhöhung der fettfreien Masse

Hanmi präsentiert drei bahnbrechende Erkenntnisse über neuartige Medikamente gegen Fettleibigkeit auf der ObesityWeek 2024

Hochwertiges Adipositas-Management durch Ansprechen des CRF2-Rezeptors: Verbesserter Fettabbau mit Zunahme der fettfreien Masse

Verbesserter Gewichtsverlust und Muskelerhalt mit HM15275 Kombinationstherapie

SEOUL, Südkorea, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Hanmi Pharm. Co. Ltd. hat vielversprechende Forschungsergebnisse für sein neuartiges Mittel gegen Fettleibigkeit, HM17321, bekannt gegeben. Dieses bahnbrechende Medikament steigert nicht nur den Fettabbau, sondern erhöht auch die Muskelmasse erheblich, was es zu einem potenziellen Durchbruch in der Adipositasbehandlung macht. HM17321 behebt eine wesentliche Einschränkung der derzeitigen GLP-1-basierten Therapien, die häufig zu Muskelverlust als Nebenwirkung einer deutlichen Gewichtsreduktion führen.