Military Metals gibt die Ernennung von Mark Saxon in den Vorstand bekannt

Vancouver, BC – 7. November 2024 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Mark Saxon als unabhängiges Mitglied in den Vorstand („Board“) des Unternehmens berufen wurde. Durch die Berufung von Herrn Saxon erhöht sich die Gesamtzahl der Sitze im Board auf fünf.

Scott Eldridge, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte: „Im Namen des Vorstands und unserer Aktionäre freue ich mich, Mark Saxon in unserem Vorstand willkommen zu heißen. Mark verfügt über einen umfassenden technischen Hintergrund im Bereich kritischer Metalle in Kombination mit jahrzehntelanger Erfahrung auf den Kapitalmärkten in Kanada und Australien. Er ist eine willkommene Ergänzung unseres Teams und wird dazu beitragen, unsere Strategie umzusetzen, durch die Exploration und Erschließung von Brachflächenprojekten in mehreren Ländern einen Beitrag zu den globalen Antimonmärkten zu leisten. Er war der qualifizierte Sachverständige für den jüngsten NI 43-101-konformen Bericht über die aufregende Antimon-Gold-Entdeckung Sunday Creek von Southern Cross Gold (ASX:SXG) und Mawson Gold (TSX.V:MAW).“

Herr Saxon verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Exploration und Ressourcengeologie, wobei er in den letzten zehn Jahren als CEO und in Führungspositionen in kanadischen und australischen börsennotierten Unternehmen tätig war. Nach seinem Abschluss an der University of Melbourne im Jahr 1991 mit einem First Class Bachelor of Science (Honours) in Geologie hat er weltweit mit besonderem Schwerpunkt auf kritischen Rohstoffen und deren Lieferketten gearbeitet. Er kann eine sehr starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung von Seltenerdelementen, Lithium, Basismetallen und Gold mit T2 Metals Corp, Mawson Gold Ltd, Tasman Metals Ltd und Tinka Resources Ltd vorweisen.

Das Militär hat Mark Saxon 200.000 Stammaktienoptionen zu einem Preis von 0,95 $ pro Aktie gewährt. Die Aktienoptionen, die sofort unverfallbar sind, haben eine Laufzeit von 5 Jahren und unterliegen einer 4-monatigen Haltefrist gemäß den Regeln der CSE.

Weitere Updates

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass die geophysikalische EM-Bohrlochuntersuchung an historischen Kragen auf seinem Manson Bay-Projekt abgeschlossen wurde. Die Interpretation der Ergebnisse ist im Gange und wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

