Xinhua Silk Road Abschluss der Kultur- und Kunstsaison am Yangtze-Fluss in C. China Hubei Yichang BEIJING, 7. November 2024 /PRNewswire/ - Die Yangtze River Cultural and Artistic Season wurde am Montag mit einer Abschlusszeremonie in der Stadt Yichang in der zentralchinesischen Provinz Hubei offiziell beendet. Die Abschlussfeier stand unter dem …