Syntax erhält Great Place To Work-Zertifizierung

IT-Dienstleister erhält Gütesiegel in allen 10 Ländern, in denen er präsent ist

MONTREAL, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Syntax, weltweit führender Anbieter von Technologielösungen und Services für die Implementierung und Verwaltung von Cloud-Anwendungen, hat die Zertifizierung Great Place To Work erhalten. Das renommierte Gütesiegel basiert ausschließlich auf den Erfahrungen aktueller Mitarbeitender mit Syntax als Arbeitgeber. In diesem Jahr bewerteten 90 Prozent der globalen Belegschaft das Unternehmen als „Great Place to Work", als hervorragenden Arbeitgeber, und ist nun in Kanada, den USA, Mexiko, Frankreich, Spanien, Deutschland, der Slowakei, Marokko, Südafrika und Indien als Great Place to Work zertifiziert.