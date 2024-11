Diese 2 europäischen Aktien sind neu auf der Einkaufsliste der Goldmänner

"Die branchenführende Umsetzung und Innovationspipeline von CCH unter Coca-Colas Führung sollte Volumen und Produktmix stärken", so die Analysten. Im dritten Quartal übertraf das Unternehmen die Umsatzprognosen mit einem organischen Wachstum von 13,9 Prozent, höher als die erwarteten 10,8 Prozent.

Analyst Olivier Nicolai rechnet damit, dass CCH die Konsensschätzungen für die Jahre 2024 und 2025 leicht übertreffen wird und erwartet anhaltend positive Gewinnimpulse. Die Aktie, die an der Londoner Börse und als ADR unter CCHGY in den USA notiert ist, hat seit Jahresbeginn bereits um über 20 Prozent zugelegt. Goldman setzt ein Kursziel von 41,31 US-Dollar für die nächsten zwölf Monate und sieht ein Aufwärtspotenzial von etwa 12 Prozent.

Auch JD Sports zählt zu Goldmans Favoriten. Der britische Sportmodehändler wird mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,7 gehandelt, was ihn laut Goldman "gut positioniert für eine Erholung der Sportbekleidungsbranche" erscheinen lässt.

"Die Sportbekleidungsindustrie hat eine schwierige Phase durchlaufen, aber die Lagerbestände haben sich normalisiert und die Rabatte sind auf das Niveau von 2019 zurückgekehrt", erläutern die Goldmänner.

Analyst Richard Edwards schätzt das Umsatzwachstum von JD Sports über dem Konsens, unterstützt durch geplante Expansionen und Akquisitionen, die in den Jahren von 2025 bis 2027 ein durchschnittliches Wachstum von 10 Prozent bringen sollen. Die Aktie notiert an der Londoner Börse und als ADR unter JDSPY in den USA und büßte seit Jahresbeginn um ein Viertel ihres Wertes ein. Mit einem Kursziel von 2,46 US-Dollar sieht Goldman hier ein Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion