Audi spricht mit Betriebsrat über schwierige Lage.

DirkHauser schrieb 09.10.24, 20:05

Ein geschätztes 2026 KGV von unter 2, Eigenkapital fast 60 Mrd., Marktkapitalisierung lächerliche 6 Mrd, Dividende fast 8%.

Bin schon ca. 10 Jahre in dieser seltsamen Aktie und der Kurs geht immer weiter runter trotz diverser Empfehlungen durch

Börsenbriefe. Die Piëches müssten doch auch an höheren Kursen interessiert sein.

Was stimmt da nicht? Blickt da jemand von Euch durch?