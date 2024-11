Weitere Elbbrücke in Sachsen gesperrt - Zukunft unklar Die Sperrung einer weiteren Elbbrücke stellt die Bevölkerung und die Wirtschaft im sächsischen Elbtal vor eine Belastungsprobe. Im Zuge einer Sonderprüfung nach dem Teileinsturz der Dresdner Carolabrücke war am Mittwoch die Brücke in Bad Schandau in …