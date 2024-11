Yaber enthüllt unschlagbare Black Friday Deals mit massiven Preisnachlässen

New York (ots/PRNewswire) - Die Black Friday Deals von Yaber sind da und bieten

die perfekte Gelegenheit, sich die neuesten Projektoren für die Weihnachtszeit

zu sichern. Für einen begrenzten Zeitraum können Kunden beim Kauf eines der

meistverkauften Projektoren von Yaber viel Geld sparen. Ganz gleich, ob Sie Ihr

Heimkino aufrüsten, Ihr Gaming-Setup verbessern oder Filmabende im Freien

genießen möchten, Yaber hat den idealen Projektor für Sie - jetzt zu

unschlagbaren Preisen.



Premier Theater-Angebot





K3 Projektor : Dieser erstklassige Projektor, der auf der IFA 2024 eingeführtwurde, erhielt viel Lob für sein preisgekröntes Design und wurde mit dem Best ofIFA Award ausgezeichnet - und bringt ein echtes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer.Mit einer beeindruckenden Helligkeit von 1600 ANSI-Lumen, zwei15-Watt-JBL-Lautsprechern und einem Google TV-Dongle ist er die ideale Wahl fürFilmfans und Familien, die ein erstklassiges Unterhaltungssystem suchen.- US: 407,99 $ bei Verwendung des Codes YABERK3BF00 (https://www.amazon.com/dp/B0DBLBW268?maas=maas_adg_EF412D89A7DB0902B41E2D90ADEA8210_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- CA: 579,99 $ bei Verwendung des Codes YABERK3B0 (https://www.amazon.ca/dp/B0DBLBW268?maas=maas_adg_9CF5900CCA84D751B96D486112F37CC7_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- UK: 398,99 GBP (inkl. MwSt.) bei Verwendung des Codes K3PRN30OFF (https://www.amazon.co.uk/dp/B0DBLBW268?maas=maas_adg_8386B69B639945D64D88D2BE8F4C867C_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- DE: 489,99 EUR (inkl. MwSt.) bei Verwendung des Codes PRNYaberK3 (https://www.amazon.de/dp/B0D2J5RT6B?maas=maas_adg_053001DFA5304D5CD2A5F4B51FB08B7E_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- FR: 479,99 EUR (inkl. MwSt.) bei Verwendung des Codes YABERK3N2 (https://www.amazon.fr/dp/B0DBLBNMH5?maas=maas_adg_12ADE81FDAAAAEEF6CA56613D00C8983_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)K2s Projektor : Mit 1.000 ANSI-Lumen verbesserter Helligkeit und automatischerKeystone-Korrektur bietet der K2s ein überragendes audiovisuelles Erlebnis mitnativer 1080P-Auflösung, 4K-Unterstützung und Zugriff auf über 7.000 Apps,einschließlich Netflix.- US: 304,99 $ bei Verwendung des Codes YABERK2SBF (https://www.amazon.com/dp/B0BW39Y3GC?maas=maas_adg_676A911EAD5CDB04988E76D587409CBB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- CA: 385,60 $ bei Verwendung des Codes CAK2SBLK (https://www.amazon.ca/gp/product/B0BX414L44?maas=maas_adg_D3EFDA72F149FC468197F806240DCAC1_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- JP: 41.799 JPY bei Verwendung des Codes 6R88PVZ2(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFLRZBH4)- UK: 311,25 GBP bei Verwendung des Codes YABERK2S (https://www.amazon.co.uk/dp/B0BZXYVZ9K/?maas=maas_adg_8AC63D4EB9141FF582E4E7C9EB77CD80_afap_abs&ref_=aa_ma