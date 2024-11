Ist der Kupferspezialist Aurubis das eigentliche Ziel der Salzgitter-Übernahme?

Die GP Günter Papenburg AG ist ein deutsches Bau- und Baustoffunternehmen mit Sitz in Hannover. Gegründet wurde es 1963 von Günter Papenburg und hat sich seither zu einem vielseitigen Anbieter in der Bau- und Baustoffindustrie entwickelt. Die GP Günter Papenburg AG ist in verschiedenen Bereichen tätig, darunter Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Brückenbau und Ingenieurbau sowie im Baustoffhandel und -produktion.

Auf den ersten Blick fragt man sich, was Günter Papenburg und die TSR Recycling mit dem angeschlagenen Stahlkonzern Salzgitter anfangen möchte. So richtig zusammen passt das ganze Konstrukt auf den ersten Blick nicht.

Das Unternehmen betreibt zahlreiche Kies- und Sandgruben sowie Asphalt- und Betonmischanlagen und sichert damit die Versorgung mit Baustoffen für eigene Projekte und externe Kunden. Zudem bietet es Dienstleistungen in der Entsorgung und im Recycling von Baumaterialien an und engagiert sich im Bereich der Verkehrswegebau-Instandhaltung.

Mit einem umfassenden Maschinen- und Fuhrpark zählt die GP Günter Papenburg AG zu den führenden Bauunternehmen in Deutschland und ist besonders in den östlichen Bundesländern stark vertreten. Das Unternehmen ist weiterhin im Familienbesitz und beschäftigt mehrere Tausend Mitarbeiter.

TSR Recycling GmbH & Co. KG ist ein führendes deutsches Unternehmen in der Recyclingbranche mit Hauptsitz in Lünen, Nordrhein-Westfalen. TSR ist auf das Recycling und die Aufbereitung von Schrott und Metallen spezialisiert und gehört zur REMONDIS-Gruppe. Das Unternehmen sammelt, verarbeitet und vermarktet eine Vielzahl an Materialien, insbesondere Altmetalle, darunter Stahl- und Eisenschrott sowie Nichteisenmetalle wie Aluminium und Kupfer.

Mit einem Netzwerk aus über 150 Standorten in Deutschland, Europa und Asien zählt TSR zu den größten Metallrecyclern in Europa. Das Unternehmen trägt zur Ressourcenschonung bei, indem es Rohstoffe für die Industrie zurückgewinnt und den Materialkreislauf schließt. TSR arbeitet eng mit Stahlwerken und Gießereien zusammen, um recycelte Metalle in die Produktion zurückzuführen und somit den Verbrauch an Primärrohstoffen zu reduzieren.

TSR setzt auf moderne Recycling-Technologien und engagiert sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Neben klassischen Recyclingdienstleistungen bietet das Unternehmen auch Beratungs- und Logistiklösungen für Industriekunden an, um deren Abfallmanagement zu optimieren und Wertstoffe effizient zurückzugewinnen.

Wie passt Salzgitter jetzt zu den beiden Firmen? Ein Stahlkonzern, der gerade einige Probleme zu bewältigen hat und dieses Jahr unterm Strich miese macht

Ist Aurubis das eigentliche Ziel der Übernahme

Salzgitter hält 30 Prozent an dem Kupferspezialisten aus Hamburg. Aurubis ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Kupferproduktion und Metallrecycling mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland. Das 1866 gegründete Unternehmen zählt zu den größten Kupferproduzenten in Europa und ist einer der weltweit führenden Anbieter für Nichteisenmetalle. Aurubis verarbeitet Kupferkonzentrate sowie Recyclingmaterialien und produziert hochwertiges Kupfer, das in verschiedensten Industrien – von der Elektronik über die Bauwirtschaft bis hin zur Automobilindustrie – verwendet wird.

Ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist das Recycling von Metallen. Aurubis gewinnt neben Kupfer auch andere Metalle wie Silber, Gold, Nickel, Zinn und Zink aus Elektronikschrott, Produktionsabfällen und Altfahrzeugen. Das Unternehmen verfolgt eine ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie und setzt sich für eine verantwortungsvolle und ressourcenschonende Rohstoffnutzung ein.

Hier wird ein Schuh aus der ganzen Sache. Nach der Übernahme von Salzgitter könnten sich die Wege der GP Günter Papenburg AG und der TSR Recycling GmbH & Co. KG wieder trennen. Letztere zieht mit den 30 Prozent der Aurubis AG wieder von dannen und bereitet eine Übernahme der Hamburger vor.

Wenn Anleger sich die News zu Aurubis anschauen, dann fällt ihnen nämlich folgendes auf. Ende September und Anfang Oktober, also noch vor dem Übernahmeangebot für Salzgitter, haben einige namhafte Größen ihre Positionen an Aurubis aufgestockt. Nach Recherchen des Frankfurter Börsenbriefes hat Drogerieunternehmer Dirk Rossmann über Aktien und Derivate seinen Anteil an Aurubis auf 15 Prozent aufgestockt. Goldman Sachs kommt mittlerweile - vorwiegend über Derivate - auf einen Anteil von zwölf Prozent und und SIH Partners hält ebenfalls vorwiegend über Derivate rund zehn Prozent an Aurubis.

Wie der Frankfurter Börsenbrief zurecht anmerkt, könnten die Zukäufe rein zufällig zusammengefallen sein, aber es könnte auch ein Versuch sein, den Kupferspezialist Aurubis zu übernehmen. Es ist noch nicht ganz so langer her, da wurde geflüstert, dass Salzgitter zusammen mit dem Finanzinvestor Apollo ein Übernahmeangebot für Aurubis plane. Daher könnten die "zufälligen" Käufe auch Absicht sein.

Mein Tipp ist daher: Anleger sollten bei Aurubis eine erste Position aufbauen und das weitere Geschehen genau im Auge behalten. Vielleicht macht das Papier des Hamburger Kupferspezialisten ja schon bald einen ähnlichen Freudensprung wie die Aktie von Salzgitter.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat.

