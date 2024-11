Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,0785 US-Dollar

Ich habe mich soeben gewundert, warum ALLE US-Aktien quer durch meine Depots steigen, obwohl noch keine Kursversorgung für heute da ist (ich kaufe direkt in den USA und in USD) bzw. es noch viele Stunden bis zum US-Handel sind.Und dann merke ich folgendes:Da wird mir dann schlagartig klar, warum meine langfrisrig orientierte Long-Positionen in US-Aktien steigen, ohne dass es börslich überhaupt noch irgendwelche Kursbewegungen gab.Traumhaft!