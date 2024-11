45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - Das Thema:Ampel-Aus und Trump-Comeback - wie geht es weiter, HerrBundeskanzler?Deutschlands erste Ampelkoalition ist Geschichte. Nach anhaltendenStreitigkeiten sieht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keine Vertrauensbasis mehrzwischen ihm und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Das Scheitern derRegierung fällt in eine Krisenzeit: Die wirtschaftlichen Probleme im Land sindvielfältig, es steht kein Haushalt für das kommende Jahr und die EU muss sich imHinblick auf die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten neu aufstellen.Mindestens zwei Monate lang will Olaf Scholz jetzt noch regieren, bevor er imJanuar 2025 im Bundestag die Vertrauensfrage stellen und damit den Weg fürNeuwahlen im März freimachen will. Aber wie will er seine Gesetzesvorhaben nochdurchbringen? Und welches Gewicht hat der Bundeskanzler jetzt noch aufeuropäischer und internationaler Bühne für die weitere Unterstützung der Ukraineund in der Ausrichtung auf die neuen Verhältnisse in den USA? Diesen und anderendrängenden Fragen stellt sich der Bundeskanzler bei "Caren Miosga".Gast:Olaf Scholz (SPD, Bundeskanzler)Pressekontakt:"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIOmedia im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.:089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga: Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 4848 15, E-Mail: clausen@ketano.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/5903891OTS: ARD Das Erste