ADQ als Hauptpartner der Abu Dhabi Finance Week bekannt gegeben

Darüber hinaus wird die ADFW 2024 von mehr als 30 globalen, regionalen und lokalen Organisationen unterstützt. Zu den wichtigsten Partnern gehören das Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) als Economic Development Partner, Etihad Airways als Official Airlines Partner, das Department of Culture and Tourism (DCT) als Destination and Cultural Partner und Hub71 als Tech Ecosystem Partner. Die Liste umfasst auch die folgende Gruppe von „Strategischen Partnern", nämlich Mubadala, UBS, HSBC, ADCB, FAB, PGIM und ADX sowie ADIO, ADIB, Circle, Etoro, Further Ventures, Realize und Smartenergy als „Offizielle Partner" der ADFW.

Salem Al Darei, CEO der ADGM Authority, kommentierte die strategische Zusammenarbeit von ADFW und ADQ wie folgt: „Wir freuen uns, diese bedeutende Partnerschaft mit ADQ als unserem Hauptpartner für die kommenden zwei Ausgaben der ADFW bekannt zu geben. Diese Partnerschaft festigt unsere gemeinsame Vision für den Finanzsektor von Abu Dhabi und stärkt die Zusammenarbeit von ADGM und ADQ, um eine noch wirkungsvollere Veranstaltung zu organisieren. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch unseren strategischen und offiziellen Partnern für ihre unschätzbare Unterstützung danken, die ADFW 2024 zu einer wahrhaft globalen Plattform zu machen. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit allen unseren Partnern, um Abu Dhabis Position als globales Finanzzentrum weiter zu stärken."

Hamad Abdulla Al Hammadi, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ADQ, sagte: „Die strategische Partnerschaft der ADQ für die Ausgaben 2024 und 2025 der ADFW unterstreicht unser Engagement für die Förderung eines robusten Finanzökosystems, das das langfristige Wachstum einer wettbewerbsfähigen, diversifizierten und nachhaltigen Wirtschaft unterstützt. Mit dieser Partnerschaft wollen wir die Vordenkerrolle und die branchenweite Zusammenarbeit fördern und Gespräche vorantreiben, die neue Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen erschließen und gleichzeitig das Wertangebot von Abu Dhabi stärken, das sich durch den Zugang zu globalen Märkten und Talenten auszeichnet und durch einen günstigen Rechtsrahmen unterstützt wird."

In diesem Jahr findet die ADFW vom 9. bis zum 12. Dezember 2024 statt und wird sich auf die verschiedenen Elemente konzentrieren, die Abu Dhabis Position als „Hauptstadt des Kapitals" festigen, und wichtige Sitzungen veranstalten, die wesentliche Entwicklungen an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und Investitionen behandeln. Auf der ADFW 2024 werden rund 400 internationale Redner erwartet, darunter CEOs und Vorstandsvorsitzende von 50 führenden globalen Finanzinstituten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.adfw.com

