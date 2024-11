Solana an der Schwelle zur Kursexplosion?

Solana hat in den letzten Tagen ein beeindruckendes Wachstum hingelegt und ist auf der Überholspur im Kryptomarkt. Die Kryptowährung hat es geschafft, Binance Coin (BNB) hinter sich zu lassen und ist nun die viertgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. (SOL = 91,4 Milliarden Market Cap, BNB = 86,1 Market Cap)

Die technische Entwicklung von Solana ist beeindruckend. In den letzten Tagen legte der Altcoin eine Aufwärtsbewegung von 13 Prozent hin. Momentan liegt der Preis bei etwa 191 US-Dollar, was auf Jahressicht einen Zuwachs von über 360 Prozent bedeutet.

Analysten schätzen, dass Solana in den kommenden Wochen Kursziele bei 220 oder sogar 250 US-Dollar anpeilen könnte, sofern die aktuelle Rallye anhält.

Institutionelles Interesse treibt Solana weiter an

Ein wesentlicher Faktor hinter Solanas Erfolg sind die konstanten Zuflüsse von institutionellen Investoren. In den letzten Wochen verzeichnete Solana eine Reihe großer Investitionen, so gab es Zuflüsse in Höhe von 5,7 Millionen US-Dollar.

Zudem planen große Investmentgesellschaften wie VanEck und Franklin Templeton die Einführung eines Solana-Spot-ETFs. Donald Trumps jüngster Wahlsieg und seine positiven Äußerungen zur Kryptoindustrie lassen zudem hoffen, dass das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in den USA aufgelockert wird, was die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Solana-ETFs erhöht.

Solanas technologische Stärke als Treiber für Wachstum

Solana punktet nicht nur bei institutionellen Investoren, sondern auch durch seine technologischen Innovationen. Das Netzwerk ist für seine schnellen Transaktionen und niedrigen Gebühren bekannt – ein klarer Vorteil im Vergleich zu Ethereum. Solanas kürzliches Update (V1.18) hat die Transaktionsgeschwindigkeit weiter optimiert und die Effizienz erhöht, was die Nutzung in dezentralen Finanzanwendungen (DeFi) und bei Non-Fungible Tokens (NFTs) weiter stärkt.

Druck durch regulatorische Unsicherheit bleibt bestehen

Trotz der positiven Entwicklungen sind Kryptowährungen wie Solana weiterhin regulatorischen Herausforderungen ausgesetzt. Die US-Börsenaufsicht SEC hat in der Vergangenheit wenig Interesse gezeigt, ETFs für Altcoins zu genehmigen, und könnte strengere Maßnahmen gegen Kryptowährungen ergreifen. Doch Trumps Präsidentschaft könnte neue Wege eröffnen, da er eine umfassende Reform der SEC plant und Kryptowährungen als bedeutenden Wirtschaftsfaktor in den USA sieht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion