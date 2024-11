Dax erholt sich nach Ampel-Aus und legt kräftig zu

1. Der gestrige Anstieg war zum einem dem geschuldet dass es nicht nur Investoren gibt die Glauben (und das ist reiner Glaube) dass Trump den Krieg beenden wird oder nur ansatzweise könnte. Wie stellt ihr euch das vor ? Servus Putin, ich kürze oder beende jetzt mal schnell die NATO und EU Unterstützung. Jetzt kannst du getrost warten bis sie Einsatzunfähig sind und durch maschieren !? Echt jetzt, euer Ernst ? Das hat er nicht so einfach in der Hand.Putin, hat ihm noch nicht einmal gratuliert und warscheinlich wird es nicht passieren. Im Gegenteil seine Sprecher sagten sie vertrauen im nicht denn er ist genau wie die NATO und EU sein Gegner. Vor allem hat er ihn in seiner letzten Amtszeit schon betrogen und belogen.2. Der gestrige Anstieg war auch dem Verfall der Autoindustrie geschuldet denn hier fanden sehr viele Umschichtungen satt denn die Industriezweige trifft es hart wenn Trump Zölle anheben sollte. Somit sind einige und es werden sicher noch mehr in Rüstung aber auch andere Aktien gegangen.3. Immer wieder alles schon eingepreist ! Natürlich ist einiges eingepreist aber darum alleine geht es nicht. Andere Konzerne sind weit aus höher bewertet und bei sehr vielen ist wirklich alles eingepreist. Lasst euch doch mal ein wenig Zeit !Das wichtigste ist nicht das eingepreiste, oder ob Zahlen besser oder wie erwrtet ausfallen sondern das Zahlen so oder annähernd so bestätigt werden und die Palnung sowie der Business Case nachvollziehbare eingehalten wird. Und das passiert hier seit einigen Monaten perfekt.4. Heute Morgen ist nichts anderes passiert was in den letzten Wochen und Monaten immer wieder passiert ist. Es ist abgefischt worden. Nach dem Anstieg gestern werden Stopp losses in sehr vielen Fällen automatisch mit hoch gezogen. Also was ist einfacher als diese abzufischen ? Die KI oder Algorithmen und auch die Banken und die Software erkennt das und reagiert darauf. Hier will Geld verdient sein kappiert das doch. Oder glaubt ihr Banken verdienen weil sie Aktien kaufen und liegen lassen ? Das machen nur "Klieninvestoren".5. Wir bewegen uns seit März 2024 in einem 1. Abwärtstrend und seit Juli/August in einem 2. der auch so gehandelt wurde. Sobald am oberen Kanal gekratzt wird wird verkauft (Algorithmus). Seit gestern stehen die Chancen gut (Trump, Zahlen, Umschichtungen auf längere Sicht und ausbrechen nach oben) den Kanal zu verlassen denn es ist nur ein Frage der Zeit.Und schaut mal wo wir jetzt stehen seit dem ich begonnen habe das zu schreiben !Also slow down. Alles wird gut solange du wild bist. Glaube ich zumindest.