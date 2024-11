Servier verleiht "i-care-Award" 2024 beim Deutschen Pflegetag

München (ots) - Digitale Innovationen können den Arbeitsalltag von professionell

Pflegenden erleichtern und eine gute pflegerische Versorgung unterstützen. Das

internationale, private Pharmaunternehmen Servier hat dazu auch im Jahr 2024 mit

dem "i-care-Award" eine Auszeichnung für Startups und junge Unternehmen

vergeben, die solche Innovationen entwickeln. Der mit einer Förderprämie

versehene "i-care-Award 2024" wurde beim elften Deutschen Pflegetag am 07.

November 2024 in Berlin verliehen. Die Preisverleihung fand in der Servier

Gründer Arena statt, wo die Gewinner ihre Innovationen zusätzlich in einem Pitch

vorstellen konnten.



Eine interdisziplinär zusammengesetzte Jury hat sich aus einer Fülle an

Bewerbungen für folgende zwei gleichwertige Preisträger entschieden:







zuverlässigen Wundanalyse in Sekundenschnelle



Chronische Wunden können schwerwiegende Folgen haben und bedürfen einer

fachgerechten Versorgung. Traditionell wird die Wunddokumentation von Hand mit

Papierlineal und Kamera durchgeführt; ein zeitaufwendiger Prozess, der zu

Messabweichungen zwischen Ärzt:innen führen kann. Um die Wundanalyse effizienter

und präziser zu gestalten, hat das im Mai 2021 gegründete Münchener Unternehmen

cureVision ein nach der Medial Device Regulation (MDR) zertifiziertes System

entwickelt Das System besteht aus einer desinfizierbaren Hardware mit einem

tragbaren 3D-Scanner, sowie einer begleitenden Software. Die integrierte

3D-Kamera misst Wundtiefe, -länge und -breite mit einer Genauigkeit von 98

Prozent. Zudem erfasst die Thermalkamera die Temperatur der Wunde, während eine

Künstliche Intelligenz (KI) den Anteil der relevanten Gewebearten im Wundbett

analysiert. Der digitale Wundbericht wird automatisch erstellt und per

Telemedizin mit den behandelnden Ärzt:innen geteilt. Auf diese Weise wird die

Dokumentationszeit von ursprünglichen 20 auf nur zwei Minuten pro Wunde

reduziert.



Predicting Health GmbH: KI-gestütztes System zur automatisierten frühzeitigen

Identifikation von Risiko-Patient:innen in Krankenhäusern



Die im August 2019 in Graz, Österreich, gegründete Predicting Health GmbH ist

aus der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft hervorgegangen und hat das

Ziel, die Patientensicherheit zu erhöhen, das Krankenhauspersonal zu entlasten

und die Kosten durch KI-gestützte Risikoprognosen zu senken. Das von dem

Unternehmen entwickelte Personalised Risk Tool ist ein zertifiziertes

Medizinprodukt zur KI-gestützten automatisierten Risikoeinschätzung. Das

Personalised Risk Tool ermöglicht eine effiziente, präzise und automatisierte Seite 2 ► Seite 1 von 4



cureVision GmbH: KI-basiertes Medizinprodukt zur automatisierten, exakten,zuverlässigen Wundanalyse in SekundenschnelleChronische Wunden können schwerwiegende Folgen haben und bedürfen einerfachgerechten Versorgung. Traditionell wird die Wunddokumentation von Hand mitPapierlineal und Kamera durchgeführt; ein zeitaufwendiger Prozess, der zuMessabweichungen zwischen Ärzt:innen führen kann. Um die Wundanalyse effizienterund präziser zu gestalten, hat das im Mai 2021 gegründete Münchener UnternehmencureVision ein nach der Medial Device Regulation (MDR) zertifiziertes Systementwickelt Das System besteht aus einer desinfizierbaren Hardware mit einemtragbaren 3D-Scanner, sowie einer begleitenden Software. Die integrierte3D-Kamera misst Wundtiefe, -länge und -breite mit einer Genauigkeit von 98Prozent. Zudem erfasst die Thermalkamera die Temperatur der Wunde, während eineKünstliche Intelligenz (KI) den Anteil der relevanten Gewebearten im Wundbettanalysiert. Der digitale Wundbericht wird automatisch erstellt und perTelemedizin mit den behandelnden Ärzt:innen geteilt. Auf diese Weise wird dieDokumentationszeit von ursprünglichen 20 auf nur zwei Minuten pro Wundereduziert.Predicting Health GmbH: KI-gestütztes System zur automatisierten frühzeitigenIdentifikation von Risiko-Patient:innen in KrankenhäusernDie im August 2019 in Graz, Österreich, gegründete Predicting Health GmbH istaus der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft hervorgegangen und hat dasZiel, die Patientensicherheit zu erhöhen, das Krankenhauspersonal zu entlastenund die Kosten durch KI-gestützte Risikoprognosen zu senken. Das von demUnternehmen entwickelte Personalised Risk Tool ist ein zertifiziertesMedizinprodukt zur KI-gestützten automatisierten Risikoeinschätzung. DasPersonalised Risk Tool ermöglicht eine effiziente, präzise und automatisierte