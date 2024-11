Etwas erholt - Zuversicht verdrängt Verunsicherung

Dabei schienen die Marktteilnehmer auch das Ende der Regierungskoalition in Deutschland letztlich positiv zu bewerten. Mit Neuwahlen verbinden Anleger die Hoffnung auf eine Besserung der Wirtschaft in der größten Volkswirtschaft Europas. Die vorgezogenen Neuwahlen in Deutschland hätten die Hoffnung auf mehr fiskalische Unterstützung für die angezählte deutsche Wirtschaft geweckt, schrieb Sandra Rhouma, Analystin beim Investmenthaus AllianceBernstein.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Donnerstag etwas erholt. Die am Vortag wegen des US-Wahlsiegs von Donald Trump spürbare Verunsicherung angesichts schwieriger handelspolitischer Aussichten machte Platz für Zuversicht.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging am Donnerstag mit einem Plus von 1,07 Prozent auf 4.851,96 Punkte über die Ziellinie. Der Schweizer Leitindex SMI stieg um 0,59 Prozent auf 11.917,00 Punkte.

Der britische FTSE 100 gab indes um 0,32 Prozent auf 8.140,74 Zähler nach. Die britische Notenbank hatte am Donnerstag ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. "Wir müssen sicherstellen, dass die Inflation in der Nähe des Zielwerts bleibt, daher können wir die Zinsen nicht zu schnell oder zu stark senken", sagte Notenbankchef Andrew Bailey. Falls sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln sollte, seien "von nun an graduelle Senkungen" wahrscheinlich. Das britische Pfund erhielt nach den geldpolitischen Beschlüssen Auftrieb, der Aktienmarkt in London geriet leicht unter Druck.