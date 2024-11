ENGWE startet den Black Friday 2024 mit Tiefstpreisen und der Chance, Ihre Bestellung zurückzugewinnen!

WASHINGTON, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- ENGWE, eine führende Marke für Elektrofahrräder mit dicken Reifen mit einer starken Fangemeinde in Europa und den USA, startet am Black Friday den größten Verkauf des Jahres. Vom 1. November bis zum 2. Dezember können Kunden von massiven Preisnachlässen profitieren – bis zu 800 € Rabatt – und die Chance haben, eine komplette Bestellung zu gewinnen. Jede Woche werden zwei glückliche Gewinner ausgelost, so dass acht Kunden die Möglichkeit haben, ihre Bestellung kostenlos zu erhalten, und zwar ohne Ausgabenlimit.

In diesem Jahr hat ENGWE seine Produktpalette auf der Grundlage von Kundenfeedback erweitert und neue Modelle eingeführt, wie z. B. das City-Pendler-E-Bike P20 und das Profi-E-Bike P275 sowie das hochgelobte Cargo-E-Bike LE20, das sich ideal für den Transport von Kindern, Lebensmitteln und Ausrüstung eignet. Der Fokus von ENGWE auf Innovation und umweltfreundliches Reisen zeigt sich in diesem Black Friday Sale, der eine unschlagbare Gelegenheit bietet, zu den besten Preisen auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen.