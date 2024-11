ATX gewinnt deutlich

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Der Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende 1,26 Prozent auf 3.560,23 Punkte und übertraf damit knapp die Vortagesverluste, nachdem er zur Wochenmitte 1,20 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es am Berichtstag mit den Aktienkursen klar nach oben.

Am Mittwoch hatte der Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen mit der Aussicht auf protektionistische Maßnahmen - wie Strafzölle - durch die USA die Kurse europaweit belastet. Das Ende der Ampelkoalition in Berlin wurde an den Finanzmärkten gelassen aufgenommen und als Chance für Reformen bei der größten europäischen Volkswirtschaft gewertet.