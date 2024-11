Verdacht der Untreue und des Betrugs

Berlin (ots) - Ina Hänsel, Präsidentin der IHK Potsdam, hat Ende September 2024

2018 wurde der Vertrag von Tobias als Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdameineinhalb Jahre vorfristig verlängert. Teil des Vertrags war eine Anhebungseiner Alters- und Hinterbliebenenversorgung von 15 auf 55 Prozent seinerjährlichen Gesamtvergütung. Der Vertrag wurde seitens der IHK vom damaligenPräsidenten Peter Heydenblut sowie den beiden Vizepräsidenten unterschrieben.Laut Satzung hätte jedoch das Präsidium der IHK dem neuen Vertrag vorabzustimmen müssen, so ein Rechtsgutachten, dass die IHK in Auftrag gegeben hat.Weder Tobias als Hauptgeschäftsführer noch der Präsident oder seineStellvertreter sollen jedoch ihrer satzungsgemäßen Verantwortung nachgekommensein. Dem Präsidium wurde ein halbes Jahr später lediglich mitgeteilt, dass derVertrag verlängert wurde.Die Details der Vertragsverlängerung wurden erst nach einer Prüfung der IHKdurch den Landesrechnungshof (LRH) Brandenburg bekannt. Die Prüfer hatten vorallem die Neuregelung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung kritisiert. Rund2,7 Millionen Euro hätte die IHK demnach aus Mitgliedsbeiträgen für Tobiaszurücklegen müssen. Die neu gewählte IHK-Präsidentin Ina Hänsel erfuhr von derPrüfung erst, nachdem der LRH sie um Stellungnahme zum Prüfbericht bat. Hänselinformierte anschließend das IHK Präsidium, das im Anschluss mehrheitlich denBeschluss fasste, die "Angemessenheit der Gesamtbezüge" von Tobias prüfen zulassen. Einbezogen wurden die Fachaufsicht, die Rechnungsprüfstelle desDeutschen Industrie- und Handelskammertages sowie als Rechtsaufsicht dasWirtschaftsministerium Brandenburg. Außerdem ließ die IHK-Spitze einRechtsgutachten zum Zustandekommen des neuen Vertrages und den Inhaltenerstellen. Der Gutachter wirft Tobias vor, vorsätzlich gehandelt zu haben undzieht den Straftatbestand des Betruges und der Untreue in Betracht. Außerdem kamer zu dem Ergebnis, dass der IHK Schadensersatzansprüche von mindestens 250.000Euro zustehen würden. Mario Tobias antwortet rbb 24 Recherche dazu: "DieAnpassung erfolgte im Rahmen der Zielvorgabe der Vollversammlung, dasVergütungsniveau der IHK Potsdam an den mittelgroßen IHKs in Deutschland zuorientieren." Die Altersvorsorge läge nach seiner Aussage unter dem Durchschnittder vergleichbaren Kammern. Der Gutachter meint dagegen, dass zum Zeitpunkt desVertragsabschlusses keine entsprechenden Erhebungen und Vergleichszahlenvorgelegen hätten. Im April 2023 stimmte Tobias einer Vertragsauflösung zu.Parallel bewarb er sich bei der Messe Berlin auf den damals vakanten Posten desGeschäftsführers. Im Mai 2023 berief der Aufsichtsrat der Messe Tobias zum neuenVorsitzenden der Geschäftsführung.Für Olaf Schenk (CDU), Mitglied des Wirtschaftsausschusses und desUnterausschusses für Beteiligungsmanagement und - Controlling imAbgeordnetenhaus ist es fraglich, ob sich der Aufsichtsrat auch dann für Tobiasentschieden hätte, wenn die Vorwürfe der IHK Potsdam bekannt gewesen wären. Auchsei bei der Besetzung der damals schon ausgehandelte, aber noch nichtunterschriebenen Koalitionsvertrag, nicht eingehalten worden. Laut diesemKoalitionsvertrag hätte es eine Abstimmung zwischen SPD und CDU zur Besetzungdes Spitzenjobs geben müssen. Olaf Schenk: "Hier fordere ich vom Aufsichtsratund dem Wirtschaftssenat vollständige Aufklärung."