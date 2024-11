Rheinmetall-Rally nach Quartalszahlen

Für das Jahr 2024 steht nun bereits ein Kursgewinn von fast 90 Prozent zu Buche, womit Rheinmetall nach Siemens Energy zweitstärkster Dax-Titel sind. Seit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine haben die Aktien ihren Wert in etwa versechsfacht. Anfang April hatten sie mit 571,80 Euro ein Rekordhoch erreicht.

Das Unternehmen profitierte auch im dritten Quartal vom Rüstungsboom angesichts des Ukraine-Krieges. "Wir erleben ein Wachstum, wie wir es im Konzern noch nie hatten", sagte Konzernchef Armin Papperger laut Mitteilung. Deshalb schraubte Rheinmetall das Profitabilitätsziel für das Gesamtjahr 2024 leicht nach oben. Trotz einiger Verzögerungen beim Bestelleingang hat Rheinmetall mit rund 52 Milliarden Euro ein so großes Auftragspolster wie noch nie.

Die Quartalszahlen seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, kommentierte JPMorgan-Analyst David Perry in einer ersten Reaktion. Die Aussichten für Rheinmetall in den kommenden Jahren seien weiterhin außergewöhnlich gut. Kurzfristig habe sich die Unsicherheit für den Rüstungskonzern durch den Wahlsieg von Donald Trump in den USA und das Aus der Ampel-Koalition in Deutschland aber erhöht.

Goldman-Analyst Victor Allard wies darauf hin, dass Rheinmetall beim Ausblick aufs vierte Quartal noch keine Aufträge der gemeinsamen Panzerfirma mit der italienischen Waffenschmiede Leonardo anführe. Diese Bestellungen dürften daher wohl ins kommende Jahr rutschen. Rheinmetall hatte die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens mit Leonardo Mitte Oktober angekündigt. Als erster Großauftrag ist eine Bestellung der italienischen Armee im Gesamtwert von mehr als 20 Milliarden Euro in Sicht./edh/ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 24,26 auf Tradegate (07. November 2024, 18:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +10,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,74 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 23,60 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 5,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 634,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 680,00EUR was eine Bandbreite von +3,34 %/+27,77 % bedeutet.