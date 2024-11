ARBEITSSCHUTZ AKTUELL als Innovationsmesse erfolgreich (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die Arbeitsschutz Aktuell endete nach drei intensiven Tagen in

Stuttgart mit einem herausragenden Ergebnis. Unter dem diesjährigen Motto

"Netzwerken im Arbeitsschutz: Sicher arbeiten jetzt und in der Zukunft" kamen in

der in der lichtdurchfluteten Halle 1 der Landesmesse Stuttgart über 9000

Fachbesucher:innen aus Deutschland, Österreich und Schweiz, über 230

Aussteller:innen und zahlreiche renommierte Referent:innen, zusammen, um

aktuelle Themen und Innovationen im Arbeitsschutz zu erleben.



Ministerialdirektor Michael Kleiner vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und

Tourismus Baden-Württemberg hob die Bedeutung eines professionellen Arbeits- und

Gesundheitsschutzes für Unternehmen in herausfordernden Zeiten hervor und

betonte den wichtigen Beitrag der Arbeitsschutz Aktuell zur Professionalisierung

und zum Dialog in der Branche.







Persönlichkeiten: Ex-Bundesligaprofi Nils Petersen hielt die Eröffnungs-Keynote

und sprach über die Bedeutung mentaler Gesundheit und Ernährung für eine

dauerhafte Leistungsfähigkeit. Hollywood-Star Ralf Moeller stellte im Gespräch

mit Andreas Grewe (Hans Schäfer Workwear) die Kampagne "Motivation Handwerk" vor

und diskutierte, wie das Handwerk für junge Menschen attraktiver gestaltet

werden kann. Der Skiflugweltmeister Sven Hannawald gab im Rahmen des

BGM-Thementages persönliche Einblicke in die Bedeutung mentaler Gesundheit im

Leistungssport.



Fachmesse mit Neuheiten und Innovationen



Ein besonderer Fokus legte die Messe in diesem Jahr auf die Themen

Gefahrstoffmanagement und Absturzsicherung, innovativ umgesetzt mit zwei

Aktionsflächen von asecos und ZARGES. Natürlich bot die Messe mit Schwerpunkten

in persönlicher Sicherheit, Betriebssicherheit, Verkehrssicherheit,

betrieblichem Gesundheitsmanagement und Ergonomie eine hohe Innovationsdichte.

"Die Arbeitsschutz Aktuell ist für uns das Branchenhighlight des Jahres", betont

Hendrik Schabsky, CEO der ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG. "Wir haben viele gute

Gespräche geführt und haben natürlich auch unser innovatives Gesundheitskonzept

FIT-DAY® hier erfolgreich präsentiert."



Expo Stage und Praxis Konferenz



Auf der Expo Stage wurden praxisorientierte Strategien und Best Practices zu den

Themen Gefahrstoffmanagement und Absturzsicherung vorgestellt. Die parallel

stattfindende Praxis Konferenz debütierte in Stuttgart mit hochkarätigen

Expert:innen, einem stark anwendungsorientierten Programm und wertvollen

Einblicken in die Praxis. Ermöglicht wurde die Konferenz durch die Unterstützung



