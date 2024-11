Phunware auf dem Prüfstand.

Rahul Mewawalla, der bereits seit 2021 als Director im Unternehmen tätig ist, übernimmt ab sofort die Position des Chairman bei P hunware. Durch seine langjährige Erfahrung in Bereichen wie künstliche Intelligenz (KI), prädiktive Analytik und cloudbasierte Technologien wird er das Unternehmen strategisch beraten. Stephen Chen, Interim CEO von Phunware, beschreibt ihn als "seltene Kombination aus strategischer und operativer Expertise" und hebt hervor, dass seine globalen Erfahrungen in Wachstum und Innovation die Unternehmensziele von Phunware optimal unterstützen.

Rücktritt von CFO Troy Reisner und Phunwares nächste Schritte

Neben der Ernennung Mewawallas gab Phunware auch den bevorstehenden Rücktritt von Chief Financial Officer Troy Reisner bekannt, der zwischen dem 15. und 30. November das Unternehmen verlassen wird. Phunware hat bereits eine Suche nach einem Nachfolger eingeleitet, während Interim CEO Stephen Chen und VP of Accounting and Financial Reporting Brendhan Botkin die Aufgaben bis dahin übernehmen.

Phunwares Pläne für die Zukunft: MyCanvass und neue Zielmärkte

Ein weiterer strategischer Schritt ist die geplante Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an MyCanvass, einem Unternehmen für politische Kampagnen und Advocacy-Technologien. Diese Übernahme soll Phunware ermöglichen, sein Portfolio zu erweitern und mit innovativen Ansätzen in der Wähleransprache neue Märkte zu erschließen. Die Kombination von Phunwares technologischen Kapazitäten und der MyCanvass-Plattform könnte das Potenzial haben, den Bereich der Kampagnenführung grundlegend zu verändern.

Die Phunware-Aktie

Die Phunware-Aktie hat in den letzten Tagen erhebliche Kursverluste erlitten. Zuletzt fiel die Aktie um 14 Prozent vor Bekanntgabe der Quartalszahlen, damit liegt die Aktie aktuell bei 5,84 Euro.

Phunware hat eine Marktkapitalisierung von 84,25 Millionen US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Phunware Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,76 % und einem Kurs von 5,14EUR auf Tradegate (08. November 2024, 10:28 Uhr) gehandelt.