Heute erleben wir eine Art Ant-Trump-Trade: vieles, was gestern stark gestiegen ist, fällt heute (Kapitalmarkt-Zinsen, Dollar, Social Media-Aktie von Trump), und was gestern fiel, das steigt heute (Gold, Dax, China). Wie aber reagiert heute Fed-Chef Powell auf die Aussicht auf die neue Präsidentschaft von Donald Trump? Dass die Fed die Zinsen heute senken wird, gilt als sicher - aber weniger sicher ist, ob im Dezember wirklich eine weitere Zinssenkung erfolgen wird. Denn Trump droht ja nicht nur ausländischen Unternehmen mit Zöllen - sondern auch amerikanischen Firmen, die in Mexiko oder anderen Ländern produzieren (das würde deren Profitabilität schwächen). Die Wall Street aber sieht bisher nur das Positive. Gestern ist etwas an den US-Aktienmärkten passiert, dass bisher nur dreimal vorgekommen ist und nur an Tops oder Tiefpunkten passiert ist in den letzten Jahrzehnten..

Das Video "Gold, Zinsen, Dollar, Dax: Der Anti-Trump-Trade - was macht die Fed?" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=bltqk3wjCX4