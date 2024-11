Klares Bekenntnis zur industriellen Wertschöpfung in Deutschland gefordert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Präsident Gallenkamp: "Papierindustrie braucht dringend dauerhaftniedrigere Steuern und Abgaben auf Strom / Senkung der explodierendenNetzentgelte als Sofort-Maßnahme / IGBCE-Vorsitzender Vassiliadis: "DieIndustrie ist die Herzkammer des Erfolgsmodells Export" / CDU-WirtschaftsexperteTilman Kuban: Die deutsche Wirtschaft braucht nun schnell Planungssicherheit /Klares Votum der Mitglieder für weitere Amtszeit von Präsident und PräsidiumDie anhaltende Debatte um die politische Deutungshoheit und die aktuellbestehenden wettbewerbsbelastenden Rahmenbedingungen schwächen denIndustriestandort Deutschland nachhaltig. Wie der Präsident des Verbandes DIEPAPIERINDUSTRIE und CEO des Spezialpapierherstellers Felix Schoeller,Hans-Christoph Gallenkamp, auf dem diesjährigen Paper Summit des Verbands inBerlin vor rund 150 Führungskräften der Papierbranche und ihrer Marktpartnerausführte, fehlt es von Seiten der Bundesregierung an einem "eindeutigen, klarenBekenntnis zur industriellen Wertschöpfung in Deutschland". Hier sei eineRückbesinnung auf den industriellen Kern unserer Volkswirtschaft überfällig.Schließlich sei die deutsche Industrie mit einem Fünftel der gesamten deutschenBruttowertschöpfung und rund 16 Prozent der Erwerbstätigen eine wesentlicheSäule des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die gesamte Wertschöpfungskette derPapier- und Zellstoffindustrie ist mit gut einer halben Million Beschäftigtenein vitaler, innovativer Teil davon. Gemessen daran seien die wirtschaftlichenRahmenbedingungen in Deutschland jedoch bei den Energiepreisen, EU-Verordnungenund bürokratischen Auflagen zu wettbewerbsschädlich, um für die deutschenUnternehmen einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.Auch vom Grundsatz her gut gemeinte Maßnahmen der Bundesregierung wie etwa dieWachstumsinitiative verfehlten bislang ihr Ziel. "Die Papierindustrie ist einestarke, nachhaltig operierende Branche, die den Wettbewerb unter angemessenenBedingungen nicht fürchtet. In Zeiten der Transformation engagieren wir unsgemeinsam mit dem IGBCE für den Industriestandort Deutschland", so Gallenkampauf dem Paper Summit. Der Verbandspräsident appellierte deshalb an die Politik,schnellstmöglich die bürokratischen und regulatorischen Anforderungen zuvereinfachen und die Energiepreise standortfördernd zu steuern. "DiePapierindustrie braucht dringend dauerhaft niedrigere Steuern und Abgaben aufStrom. Die Senkung der explodierenden Netzentgelte könnte als sofort wirksame