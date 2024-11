Eil +++ Fed senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins im Dollarraum erneut um 25 Basispunkte gesenkt. Er werde künftig in einer Spanne zwischen 4,50 und 4,75 Prozent liegen, teilte die Fed am Donnerstag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.