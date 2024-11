Nicht Evotec: 5 Punkte, die aktuell für Gilead Sciences sprechen

Gilead Sciences mit Sitz in Foster City (Kalifornien, USA) wurde 1987 gegründet und entwickelt Arzneimittel für bisher unzureichend behandelte Krankheitsbereiche (seltene Krankheiten). In der HIV/AIDS-Therapie bietet es unter anderem die Präparate Biktarvy, Genvoya und Truvada an.

Für COVID-19 vertreibt es das injizierbare Veklury, und zur Behandlung von Hepatitis gehören Epclusa und Harvoni zum Portfolio.