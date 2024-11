NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Ampel-Aus:

"Zur Verantwortung des Kanzlers würde es gehören, die Vertrauensfrage im Bundestag zu stellen und für Neuwahlen zu sorgen - schnellstmöglich, nicht erst im neuen Jahr. Scholz kann nicht erwarten, dass die Union mit der SPD einen Haushalt beschließt, an den sie nach einem zu erwartenden Wahlsieg gebunden wäre. In diesen letzten Tagen der Ampel ist viel kaputtgegangen zwischen SPD, Grünen und FDP. Es wird Zeit brauchen, um persönliche Verletzungen unter den Protagonisten zu heilen und politisch wieder verhandlungsfähig zu werden. Die Demokratie leidet nicht unter zu viel Streit - sondern an zu wenig Fähigkeit zum Kompromiss./DP/jha