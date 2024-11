Nvidia steigt in den Dow Jones auf - Intel fliegt raus

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein weiterer Meilenstein in der Börsen-Erfolgsgeschichte des KI-Spezialisten Nvidia : Die Aktien des Chipherstellers steigen an diesem Freitag (8. November) in den US-Auswahlindex Dow Jones Industrial Average auf. Für den Hersteller von Chips, die besonders für die Anwendungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) geeignet sind, muss das Chip-Urgestein Intel weichen, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Ende der vergangenen Woche in New York mitteilte.

Die Marktkapitalisierung von Nvidia hat sich in den vergangenen zwei Jahren in etwa verzehnfacht auf rund 3,3 Billionen Dollar, während die von Intel um knapp ein Fünftel auf 100 Milliarden Dollar sank. Die Indexänderung tritt an diesem Freitag vor Handelsstart in Kraft.