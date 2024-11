JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 4200 auf 4550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Mit dem neuen Kursziel für die Aktie des Fachverlags und Datenbankanbieterts trage er der von ihm erwarteten Geschäftsbeschleunigung durch Künstliche Intelligenz (KI) Rechnung, schrieb Analyst Daniel Kerven in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Ein Verkauf des Ausstellungsgeschäfts binnen drei bis fünf Jahren könnte den Briten einen weiteren Kursanstieg bescheren./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 20:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2024 / 00:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 44,11EUR auf Lang & Schwarz (08. November 2024, 07:19 Uhr) gehandelt.