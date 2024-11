Weitere Gewinne dürften Wochenplus erhöhen

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einer vom Wahlsieg Donald Trumps in den USA und dem Ampel-Ende in Deutschland geprägten Woche steuert der Dax am Freitag mit weiteren Gewinnen auf ein positives Wochenfazit zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 19.426 Punkte. Die positive Stimmung setzt sich damit fort. Das Wochenplus würde anhand der Indikationen auf 0,9 Prozent anwachsen.

Die US-Notenbank Fed erfüllte am Vorabend die Erwartungen, indem sie ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senkte. "Bislang bleibt der globale Lockerungszyklus auf Kurs", schrieben die Experten der UBS auch mit Blick auf die Bank of England und die schwedische Notenbank, die ihre Leitzinsen auch gesenkt haben. "Wir gehen davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter senken und eine neutrale Politik verfolgen wird", so das Team um den UBS-Chefinvestor Mark Haefele.

Am US-Aktienmarkt war die Fed am Vorabend kein Antreiber. Der Höhenflug nach dem Wahlsieg von Trump hat sich am Donnerstag vor allem im Technologiesektor fortgesetzt. Mit einem positiven Freitagsauftakt holt der Dax zu Wochenschluss etwas auf im Vergleich zum Dow Jones Industrial . Der US-Leitindex hat im Wochenverlauf durch die Trump-Rally bislang vier Prozent gewonnen./tih/jha/