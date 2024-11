Leichte Kursgewinne erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSGEWINNE - In einer vom Wahlsieg Donald Trumps in den USA und dem Ampel-Ende in Deutschland geprägten Woche steuert der Dax am Freitag mit weiteren Gewinnen auf ein positives Wochenfazit zu. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent höher auf 19.426 Punkte. Die positive Stimmung setzt sich damit fort. Das Wochenplus würde anhand der Indikationen auf 0,9 Prozent anwachsen. Die US-Notenbank Fed erfüllte am Vorabend die Erwartungen, indem sie ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senkte. Am US-Aktienmarkt sorgte dies nicht für neuen Schwung. Der Höhenflug nach dem Wahlsieg von Trump setzte sich am Donnerstag vor allem im Technologiesektor fort.

USA: - TECHS GEFRAGT, DOW STABIL - Der Höhenflug am US-Aktienmarkt nach dem Wahlsieg von Donald Trump hat sich am Donnerstag vor allem im Technologiesektor fortgesetzt. Sinkende Renditen am Anleihemarkt halfen dabei. Die Zinssenkung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte hatte keine Auswirkungen. Sie war erwartet worden. Notenbankchef Jerome Powell wollte sich nicht genauer zu möglichen Auswirkungen einer erneuten Präsidentschaft von Donald Trump auf die Geldpolitik äußern. An der Wall Street und an der Technologiebörse Nasdaq erreichten die Indizes Rekordhöhen. Der Nasdaq 100 kletterte erstmals über 21.000 Punkte und schloss mit einem Plus von 1,54 Prozent bei 21.101,57 Zählern. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Tag prozentual unverändert bei 43.729,34 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,74 Prozent auf 5973,10 Punkte hoch.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten in Asien haben sich am Freitag zurückgehalten. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 0,3 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten sank im späten Handel um 0,1 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte moderat um 0,1 Prozent zu. In Tokio stachen die sehr schwachen Aktien von Nissan heraus. Der Autobauer hatte den Ausblick gesenkt und einen größeren Stellenabbau angekündigt.

DAX 19362,52 1,70%

XDAX 19423,23 1,55%

EuroSTOXX 50 4851,96 1,07%

DJIA 43729,34 0,00%

S&P 500 5973,10 0,74%

NASDAQ 100 21101,57 1,54%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 131,46 -0,02%°

DEVISEN:



Euro/USD 1,0785 -0,17%

USD/Yen 152,84 -0,01%

Euro/Yen 164,83 -0,17%°



ROHÖL:



Brent 75,19 -0,44 USD WTI 71,87 -0,49 USD°

