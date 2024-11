Polaris Renewable Energy kündigt Anleihen-Gespräche an

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 8. November 2024 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass es Pareto Securities als Konsortialführer beauftragt hat, eine Reihe von Anleihegesprächen mit potenziellen geeigneten Investoren zu führen. Vorbehaltlich der Marktbedingungen und akzeptabler Bedingungen könnte das Unternehmen eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren im Rahmen einer Privatplatzierung begeben. Der Erlös würde zur Refinanzierung bestimmter bestehender Kreditfazilitäten, für den Erwerb des Windparks Punta Lima in Puerto Rico und für andere Investitionen in erneuerbare Energien verwendet werden. Es wird erwartet, dass S&P Global Ratings Unternehmens- und Instrumentenratings erstellt. Die geplante Anleihe soll im Rahmen des Green Finance Frameworks des Unternehmens begeben werden, mit einem Zweitgutachten von Morningstar Sustainalytics.

Die Anleihen sind nicht für den Vertrieb in einer Provinz oder einem Territorium Kanadas qualifiziert und werden es auch in Zukunft nicht sein. Dementsprechend dürfen die Anleihen in einer solchen Provinz oder einem solchen Territorium nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um Transaktionen, die von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze ausgenommen sind. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch dürfen die Anleihen in einer Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen, das in der Entwicklung, dem Bau, dem Erwerb und dem operativen Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in fünf Ländern Lateinamerikas und der Karibik tätig ist.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~40 MW), drei in Betrieb befindliche Solar (Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und nach Abschluss der Übernahme in Puerto Rico ein Windpark mit (26 MW).

